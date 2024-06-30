В рязанском МЧС рассказали о пожаре в доме Циолковского

Сообщение о пожаре поступило в 3:31. На месте работало 5 единиц техники 15 человек личного состава.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали РЗН. инфо о пожаре в доме Циолковского.

Сообщение о загорании нежилого дома на улице Вознесенской поступило в 3:31. В 4:30 возгорание локализовали, а в 4:35 — ликвидировали. Полностью потушили пожар в 5:40.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее появилось видео с места происшествия.