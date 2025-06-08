Бастрыкин потребовал доклад после гибели 17-летнего рязанца на футбольном поле

По данным следствия, 5 июня 17-летний подросток скончался после того, как незакрепленные футбольные ворота упали на него. Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Рязанской области Олега Васильева доклад по уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Напомним, в Рязани 17-летнего подростка убило футбольными воротами. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад после гибели 17-летнего рязанца на футбольном поле. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра следкома 7 июня в соцсетях.

По данным следствия, 5 июня 17-летний подросток скончался после того, как незакрепленные футбольные ворота упали на него.

Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Рязанской области Олега Васильева доклад по уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в Рязани 17-летнего подростка убило футбольными воротами. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.