В Рязани 17-летнего подростка убило футбольными воротами
Установлено, что вечером 5 июня на улице несколько подростков играли в футбол. Во время игры на 17-летнего подростка опрокинулись незакрепленные футбольные ворота, в результате чего ребенок получил травму и впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани 17-летнего подростка убило футбольными воротами. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Установлено, что вечером 5 июня на улице несколько подростков играли в футбол. Во время игры на 17-летнего рязанца опрокинулись незакрепленные футбольные ворота, в результате чего он получил травму и впоследствии скончался.
Возбуждено уголовное дело.