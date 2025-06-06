В Рязани 17-летнего подростка убило футбольными воротами

Установлено, что вечером 5 июня на улице несколько подростков играли в футбол. Во время игры на 17-летнего подростка опрокинулись незакрепленные футбольные ворота, в результате чего ребенок получил травму и впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело.