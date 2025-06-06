Прокуратура организовала проверку после гибели рязанца на футбольном поле

Установлено, что вечером 5 июня во время игры в футбол на 17-летнего подростка опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. От полученных телесных повреждений он скончался. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами законодательства об обеспечении безопасности объектов спортивной инфраструктуры, а также установлены причины и условия произошедшего», — отметили в региональной прокуратуре. Ранее из-за гибели подростка возбудили уголовное дело.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка после гибели рязанца на футбольном поле. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в соцсетях.

Установлено, что вечером 5 июня во время игры в футбол на 17-летнего подростка опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. От полученных телесных повреждений он скончался.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами законодательства об обеспечении безопасности объектов спортивной инфраструктуры, а также установлены причины и условия произошедшего», — отметили в региональной прокуратуре.

Ранее из-за гибели подростка возбудили уголовное дело.