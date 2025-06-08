АО «Окское» заплатит московской компании за использование упаковки для яиц

АО «Окское» по решению суда заплатит московской компании «Айкю-Пак» 250 тысяч рублей за нарушение исключительного права на упаковку для яиц. Истец требовал 2,5 миллиона рублей за незаконное использование изобретения, суд удовлетворил иск частично. Ранее стало известно, что московская компания «Айкю-Пак» получила патент на упаковку для 10 яиц и подала в суд на Окскую птицефабрику. В иске требовали 2,5 млн рублей компенсации и последующий запрет на использование тары.

АО «Окское» по решению суда заплатит московской компании «Айкю-Пак» 250 тысяч рублей за нарушение исключительного права на упаковку для яиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Истец требовал 2,5 миллиона рублей за незаконное использование изобретения, суд удовлетворил иск частично.

Ранее стало известно, что московская компания «Айкю-Пак» получила патент на упаковку для 10 яиц и подала в суд на Окскую птицефабрику. В иске требовали 2,5 млн рублей компенсации и последующий запрет на использование тары.