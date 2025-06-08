Mash: на Окскую птицефабрику подали в суд из-за лотков для десятка яиц

По данным канала, московская компания «Айкю-Пак» получила патент на упаковку для 10 яиц. Она уже подала в суд на Окскую птицефабрику. В иске требовали 2,5 млн рублей компенсации и последующий запрет на использование тары. Суд взыскал средства, но без запрета на использование упаковки. При этом, как пишет Mash, представитель «Айкю-Пак» заявил о подготовке компанией новых исков. В Окской птицефабрике каналу подтвердили инцидент и не исключили возможного отказа от лотков на 10 яиц.

На Окскую птицефабрику, расположенную в Рязанкой области, подали в суд из-за лотков для десятка яиц. Об этом сообщил 7 июня Mash.

По данным канала, московская компания «Айкю-Пак» получила патент на упаковку для 10 яиц. Она уже подала в суд на Окскую птицефабрику. В иске требовали 2,5 млн рублей компенсации и последующий запрет на использование тары.

Суд взыскал средства, но без запрета на использование упаковки. При этом, как пишет Mash, представитель «Айкю-Пак» заявил о подготовке компанией новых исков.

В Окской птицефабрике каналу подтвердили инцидент и не исключили возможного отказа от лотков на 10 яиц.