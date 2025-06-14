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Опровержение информации о компании «АЙКЮ-ПАК»

8 июня 2025 года на сайте www.rzn.info вышел материал с заголовком «Mash: на Окскую птицефабрику подали в суд из-за лотков для десятка яиц». Соответствующая информация не соответствует действительности.

В компании «АЙКЮ-ПАК» пояснили следующее: «Средство массовой информации Mash, в публикации от 07.06.2025 года использовало недостоверный анонс последующей информации „На Окскую птицефабрику, расположенную в Рязанкой области, подали в суд из-за лотков для десятка яиц. Московская компания „Айкю-Пак“ получила патент на упаковку для 10 яиц и подала в суд на Окскую птицефабрику. В иске требовали 2,5 млн рублей компенсации и последующий запрет на использование тары. Суд взыскал средства, но без запрета на использование упаковки“ — как указано в отношении судебного спора между компанией „АЙКЮ-ПАК“ и Окской птицефабрикой. При этом, следует отметить, что в судебном решении по делу А54-389/2024 отражена позиция АО „Окское“ — „Продукция в фасовке, аналогичной спорной, не является важной в деятельности Ответчика“. При этом, публикация подобной информации пропагандирует неуважительное отношение к законодательству Российской Федерации, защищающему права на изобретение».

Редакция РЗН. инфо приносит извинения ООО «АЙКЮ-ПАК».