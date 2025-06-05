А что в кино? «Балерина», «Поле чудес» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Балерина» — американский триллер о наемнице, мстящей за убийство своей семьи. Сюжетный спин-офф кинокомикса «Джон Уик», события которого разворачиваются между третьей и четвертой частями.

«Самозванцы» — российская драма о любви, поиске истины и силе искусства. Молодая пара оказывается в центре исторических событий, которые навсегда изменят их жизнь.

«Поле чудес» — российская семейная комедия. История о детской дружбе, поиске сокровищ и борьбе за лето на любимом поле. Когда на место тайного штаба посягают взрослые, ребята решают защищать его любой ценой.

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