Самозванцы

Октябрь 1993 года. Влюбленная пара пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм, однако они оказываются в центре исторических событий.
- Режиссёр
- Мария Рейзен
- Актёры
- Сергей Шакуров, Линда Лапиньш, Ильдар Гайнутдинов, Егор Бероев, Анна Михалкова, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов, Татьяна Лютаева, Владимир Симонов, Уршула Малка, Сергей Шнырев, Юрий Назаров, Вадим Медведев, Любовь Германова, Никита Брусов
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма