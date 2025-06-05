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Самозванцы

Октябрь 1993 года. Влюбленная пара пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм, однако они оказываются в центре исторических событий.

Режиссёр
Мария Рейзен
Актёры
Сергей Шакуров, Линда Лапиньш, Ильдар Гайнутдинов, Егор Бероев, Анна Михалкова, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов, Татьяна Лютаева, Владимир Симонов, Уршула Малка, Сергей Шнырев, Юрий Назаров, Вадим Медведев, Любовь Германова, Никита Брусов
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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