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Поле чудес

Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. У ребят даже есть своя легенда: поговаривают, что недалеко от поселка спрятан клад княгини, бежавшей от Наполеона… Но когда в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, беззаботным каникулам приходит конец. Ее отец-бизнесмен собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — спасти свое любимое место, причем любой ценой!

Режиссёр
Анна Сичинская
Актёры
Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко, Полина Айнутдинова, Екатерина Червова, Марк-Малик Мурашкин, Владимир Левченко, Алиса Руденко, Максим Иванов, Феликс Мурзабеков, Тимофей Иванов, Алексей Войтюк, Елена Цыплакова, Алексей Ошурков, Максим Виноградов, Ольга Березкина
Продолж.
87 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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