Поле чудес

Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. У ребят даже есть своя легенда: поговаривают, что недалеко от поселка спрятан клад княгини, бежавшей от Наполеона… Но когда в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, беззаботным каникулам приходит конец. Ее отец-бизнесмен собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — спасти свое любимое место, причем любой ценой!