Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик-3». По сюжету, профессиональная балерина Ева Макарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.