Действие происходит параллельно с событиями фильма «Джон Уик-3». По сюжету, профессиональная балерина Ева Макарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.
- Режиссёр
- Лен Уайзман
- Актёры
- Киану Ривз, Лэнс Реддик, Ана де Армас, Иэн МакШейн, Норман Ридус, Анджелика Хьюстон, Каталина Сандино Морено, Гэбриел Бирн, Анна Парийо, Абрахам Попула, Калеб Спиллиярдс, Марк Крэм
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер