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Зеленский назвал российский меморандум «ультиматумом»
Политик заявил, что российский меморандум «не будет воспринимать ни украинская сторона, ни еще кто-то всерьез, потому что это ультиматум». «Это ультиматум российской стороны к нам. На мой взгляд, Украина будет иметь полное право не приехать на следующую встречу», — заявил он. По его мнению, дальнейшие встречи в Стамбуле не имеют смысла. «Если русские хотят прекращения огня, то мы можем устроить встречу в любой день. Это мое предложение. Если Трамп поддерживает, мы будем благодарны. Уверен, Эрдоган поддержит тоже», — заключил он.

Зеленский назвал российский меморандум «ультиматумом». Его цитируют «Осторожно, новости».

Политик заявил, что российский меморандум «не будет воспринимать ни украинская сторона, ни еще кто-то всерьез, потому что это ультиматум».

«Это ультиматум российской стороны к нам. На мой взгляд, Украина будет иметь полное право не приехать на следующую встречу», — заявил он.

По словам Зеленского, пункт про международное правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей «максимально ультимативный, он противоречит уставу ООН и Конституции Украины».

«Это наибольшая награда для Путина за всю войну. Путин сказал, что это реалистично, что они этого хотят, но это нереалистично», — отметил он.

Также Зеленский зачитал (на русском) пункт про нейтралитет Украины и отказ от вступления в союзы, объединения, размещение иностранных формирований в Украине.

«Когда Путин захватил Крым и часть Донбасса, Украина имела внеблоковый статус. Это нереалистично — они на нас напали, когда у нас был внеблоковый статус. Он для чего это хочет? Чтобы оккупация была безусловной», — заявил Зеленский.

Президент Украины также назвал меморандум РФ «нереалистичным документом».

«Вся эта игра, весь этот театр — чтобы продемонстрировать искусственную дипломатию. Почему ультиматум? Я считаю, что обмены нужны, но я считаю, что первый Стамбул не отличается от второго ультимативными вещами со стороны РФ. Это нереалистичный документ. Они боятся санкций, а обмены можно проводить и лидерами групп, обсуждать списки по телефону», — отметил политик.

По его мнению, дальнейшие встречи в Стамбуле не имеют смысла.

«Если русские хотят прекращения огня, то мы можем устроить встречу в любой день. Это мое предложение. Если Трамп поддерживает, мы будем благодарны. Уверен, Эрдоган поддержит тоже», — заключил он.

Ранее мы публиковали тексты украинского и российского меморандумов.