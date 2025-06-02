Опубликован текст меморандума РФ, представленного Украине

Меморандум РФ по урегулированию на Украине включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт. Российская делегация передала его украинской на переговорах в Стамбуле. Ранее был опубликован текст украинского меморандума.