Опубликован текст меморандума РФ, представленного Украине
Меморандум РФ по урегулированию на Украине включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт. Российская делегация передала его украинской на переговорах в Стамбуле. Ранее был опубликован текст украинского меморандума.
Опубликован текст меморандума РФ, представленного Украине. Его опубликует ТАСС.
Меморандум РФ по урегулированию на Украине включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт. Российская делегация передала его украинской на переговорах в Стамбуле.
Главное из меморандума РФ:
- Первой опцией прекращения огня для Киева является полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Полный отвод ВСУ с территории РФ, включая Донбасс и Новороссию, должен быть осуществлен за 30 дней прекращения огня;
- Международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России;
- Нейтралитет Украины;
- Предложения РФ по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов на Украине, а затем подписание мирного договора. Киев должен объявить дату выборов президента и Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения;
- Прекращение огня подразумевает запрет на передислокацию ВСУ за исключением перемещений для отвода войск на согласованное расстояние;
- Запрет на прием и размещение ядерного оружия на Украине;
- Для прекращения огня поставки западного оружия на Украину исключаются, это касается и предоставления разведданных;
- Мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
- Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военных и гражданских лиц;
- Для окончательного урегулирования на Украине необходимо обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычных;
- Отказ от взаимных претензий с Украиной в связи с ущербом от боевых действий.
Ранее был опубликован текст украинского меморандума.