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Опубликован текст украинского меморандума, представленного на переговорах с РФ
Отмечается, что российская делегация заранее получила документ. «Украина не обязана быть нейтральной», — говорится в одном из пунктов подготовленного Киевом меморандума. В документе допускается вступление Киева в ЕС и НАТО.

Опубликован текст украинского меморандума, представленного на переговорах с РФ. Его публикует RT.

Отмечается, что российская делегация заранее получила документ.

В нем говорится, что:

  • новые территории РФ с 2014 года не признаются. Такие вопросы обсуждаются только после прекращения огня;
  • полное и безусловное прекращение огня — на суше, в небе и на море. Это обязательное условие для начала мирных переговоров;
  • меры по укреплению доверия: безусловное возвращение депортированных и незаконно перемещенных лиц, обмен пленных по принципу «всех на всех», освобождение заложников;
  • переговоры должны создать устойчивую систему безопасности, чтобы конфликт больше не повторялся;
  • гарантии безопасности и международное участие: Украина должна получить надежные гарантии от международного сообщества, которое также должно участвовать в переговорах;
  • суверенитет Украины: Киев не обязан сохранять нейтралитет, может стремиться в ЕС и НАТО, НАТО-вопрос зависит от консенсуса в Альянсе. Запрещено ограничивать численность или размещение ВСУ и иностранных дружественных войск на территории Украины;
  • безусловное прекращение огня на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней). Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
  • некоторые санкции могут быть сняты, но поэтапно. Вводится механизм «snapback» — автоматическое восстановление санкций при нарушениях. Замороженные активы РФ — на восстановление Украины;
  • лидеры Украины и России должны встретиться для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

Напомним, 2 июня в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров РФ и Украины.