Опубликован текст украинского меморандума, представленного на переговорах с РФ

Отмечается, что российская делегация заранее получила документ. «Украина не обязана быть нейтральной», — говорится в одном из пунктов подготовленного Киевом меморандума. В документе допускается вступление Киева в ЕС и НАТО.