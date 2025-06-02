Опубликован текст украинского меморандума, представленного на переговорах с РФ
Отмечается, что российская делегация заранее получила документ. «Украина не обязана быть нейтральной», — говорится в одном из пунктов подготовленного Киевом меморандума. В документе допускается вступление Киева в ЕС и НАТО.
Опубликован текст украинского меморандума, представленного на переговорах с РФ. Его публикует RT.
Отмечается, что российская делегация заранее получила документ.
В нем говорится, что:
- новые территории РФ с 2014 года не признаются. Такие вопросы обсуждаются только после прекращения огня;
- полное и безусловное прекращение огня — на суше, в небе и на море. Это обязательное условие для начала мирных переговоров;
- меры по укреплению доверия: безусловное возвращение депортированных и незаконно перемещенных лиц, обмен пленных по принципу «всех на всех», освобождение заложников;
- переговоры должны создать устойчивую систему безопасности, чтобы конфликт больше не повторялся;
- гарантии безопасности и международное участие: Украина должна получить надежные гарантии от международного сообщества, которое также должно участвовать в переговорах;
- суверенитет Украины: Киев не обязан сохранять нейтралитет, может стремиться в ЕС и НАТО, НАТО-вопрос зависит от консенсуса в Альянсе. Запрещено ограничивать численность или размещение ВСУ и иностранных дружественных войск на территории Украины;
- безусловное прекращение огня на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней). Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- некоторые санкции могут быть сняты, но поэтапно. Вводится механизм «snapback» — автоматическое восстановление санкций при нарушениях. Замороженные активы РФ — на восстановление Украины;
- лидеры Украины и России должны встретиться для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.
Напомним, 2 июня в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров РФ и Украины.