Бывший рязанский прокурор, которого обвиняют во взятке картошкой, выступил в суде

Романа Колдаева обвиняют в двух эпизодах получения взятки. По версии следствия, прокурор принимал мешки картофеля от бывшего руководителя сельскохозяйственного подразделения АО «Главное управление обустройства войск» Юрия Перепелкина и денежные средства от шиловского предпринимателя Романова. Колдаев уточнил, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили явки с повинной о даче взятки, полученные под принуждением.

Экс-прокурор Шиловского района Роман Колдаев выступил с последним словом перед вынесением приговора. Заседание состоялось во вторник, 3 июня, в Московском районном суде.

Романа Колдаева обвиняют в двух эпизодах получения взятки. По версии следствия, прокурор принимал мешки картофеля от бывшего руководителя сельскохозяйственного подразделения АО «Главное управление обустройства войск» Юрия Перепелкина и денежные средства от шиловского предпринимателя Романова. Колдаев уточнил, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили явки с повинной о даче взятки, полученные под принуждением.

Он возглавил Шиловскую районную прокуратуру в августе 2021 года. Как пишет издание «Вид сбоку», летом 2021 года Колдаев получил жалобы, содержание которых на суде не раскрывалось, от местных жителей и депутата Сергея Миронова, после которых прокуратура провела проверку в «Главном управлении обустройства войск», которое строит объекты для Министерства обороны и владеет сельскохозяйственными землями в Шиловском районе. В результате выявили нарушение правил пожарной безопасности в лесах и оштрафовали работника предприятия.

По версии следствия, в ходе проверок Роман Колдаев познакомился с Юрием Перепелкиным и задумал получить взятку в виде картофеля, выращенного на территории «Главного управления обустройства войск». Прокурор обратился к нему с соответствующим предложением в октябре 2021 года и получил согласие. Уточняется, что Перепелкин «рассчитывал на попустительство Колдаева при проведении проверок».

Кроме того, прокурора обвиняют в получении на установку домофона в здании прокуратуры денежные средства, которые расценили как взятку. В конце марта 2022 года Колдаев попросил местного ритуального предпринимателя Романова купить и установить домофон в прокуратуре. В ответ на эту просьбу он передал 62 тысячи рублей в качестве благодарности за проверки конкурентов и «попустительство по службе».

В мае 2022 года в квартире и кабинете прокурора Шиловского района Романа Колдаева прошли обыски.

Также они прошли в подразделении АО «Главное управление обустройства войск». После обысков там обнаружили журнал весовщика, в котором содержится информация об отгрузке 1 250 килограммов картофеля Колдаеву 12 октября 2021 года. Однако сам бывший прокурор отметил, что данная запись сделана задним числом спустя время в свободной строке, так как осенью в указанные даты руководитель Юрий Перепелкин находился в Ростовской области и не мог подписывать документы.

Колдаев заявил, что привезти картофель требовал бывший прокурор Шиловского района Валерий Шкаев. Для временного хранения товар загрузили в гараж местного предпринимателя Романова, который также является фигурантом данного дела. По словам Колдаева, некоторую часть картофеля позже доставили Шкаеву в Рязань для последующей передаче в областную прокуратуру.

«Я не разрешил использовать служебный гараж, как делал до меня бывший прокурор Шкаев в течение пяти лет», — рассказал Колдаев.

Как отмечает «Вид сбоку», Шкаев выращивал на данном картофеле скотину, а впоследствии передавал мясо областному прокурору.

По словам Колдаева, Перепелкин из-за угроз расправы боялся воспрепятствовать данной преступной схеме.

«Зачем мне нужно было 1 250 килограммов картофеля? Я с семьей ни за 10, ни за 15 лет столько не съем. Зачем мне столько? Как потом выяснилось, что более половины всего картофеля пролежало до мая, сгнило и было выброшено», — заявил экс-прокурор на заседании.

Сумму, полученную от предпринимателя Романова на домофон, он назвал спонсорской благотворительной помощью. Колдаев поделился, что благодаря подобной поддержке многие прокуроры устанавливают домофоны, меняют линолеум, окна и красят кабинеты.

«Средства предназначались для нужд прокуратуры Шиловского района. Мотивом получения взятки является корысть, которой у меня не было и быть не могло», — заключил Колдаев.

Кроме того, он сообщил, что после назначения на должность в 2021 году начал бороться с «глобальной коррупцией на территории района во всех сферах деятельности» и пресекать случаи вымогательства денег с населения.