Источник: в квартире прокурора Шиловского района проходят обыски

В региональном УФСБ и следственном комитете отказались от комментариев.

В квартире прокурора Шиловского района Романа Колдаева проходят обыски. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Информация появилась в пятницу, 13 мая. Помимо жилья Романа Колдаева, обыски проходят в его кабинете.

В региональном УФСБ и следственном комитете отказались от комментариев.

Напомним, Романа Колдаева назначили прокурором Шиловского района в августе 2021 года.

Фото — ИД «Пресса»