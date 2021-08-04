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Шиловскую районную прокуратуру возглавил Роман Колдаев
Ранее он занимал должность прокурора Ермишинского района.

Шиловскую районную прокуратуру возглавил Роман Колдаев. Об этом в среду, 4 августа, сообщает ИД «Пресса”.

Роман Колдаев является старшим советником юстиции. Ранее он занимал должность прокурора Ермишинского района.

Мужчина родом из Рязани. После школы он отучился в РГУ имени С. А. Есенина. Трудовую деятельность начал в 2001 году.

Работал следователем прокуратуры Захаровского района, заместителем руководителя Михайловского межрайонного следственного отдела Следственного управления С. К. России по Рязанской области, заместителем прокурора Михайловского района, прокурором Ермишинского района.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

«Надзор за соблюдение законодательства позволяет принести реальную пользу как государству, так и гражданам. Этой профессии отдал 20 лет и в другой себя не вижу. Твердо занимаю принципиальную позицию, последовательно добиваюсь устранения нарушений и восстанавливаю законность», — говорит Роман Колдаев.