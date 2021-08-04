Шиловскую районную прокуратуру возглавил Роман Колдаев. Об этом в среду, 4 августа, сообщает
Роман Колдаев является старшим советником юстиции. Ранее он занимал должность прокурора Ермишинского района.
Мужчина родом из Рязани. После школы он отучился в РГУ имени
Работал следователем прокуратуры Захаровского района, заместителем руководителя Михайловского межрайонного следственного отдела Следственного
Женат, воспитывает двоих сыновей.
«Надзор за соблюдение законодательства позволяет принести реальную пользу как государству, так и гражданам. Этой профессии отдал 20 лет и в другой себя не вижу. Твердо занимаю принципиальную позицию, последовательно добиваюсь устранения нарушений и восстанавливаю законность», — говорит Роман Колдаев.