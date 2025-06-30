В Рязани начали благоустраивать парк Морской Славы

В настоящее время в парке ремонтируют пешеходные дорожки. Для обеспечения безопасности на территории установят освещение и видеонаблюдение. Также запланированы ремонт основания памятника погибшим морякам с заменой покрытия ступеней, установка новой детской площадки. По данным городской мэрии, работы идут по графику. Завершить благоустройство планируют к 15 августа.