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В Рязани начали благоустраивать парк Морской Славы
В настоящее время в парке ремонтируют пешеходные дорожки. Для обеспечения безопасности на территории установят освещение и видеонаблюдение. Также запланированы ремонт основания памятника погибшим морякам с заменой покрытия ступеней, установка новой детской площадки. По данным городской мэрии, работы идут по графику. Завершить благоустройство планируют к 15 августа.

В Рязани начали благоустраивать парк Морской Славы. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

В настоящее время в парке ремонтируют пешеходные дорожки.

Для обеспечения безопасности на территории установят освещение и видеонаблюдение. Также запланированы ремонт основания памятника погибшим морякам с заменой покрытия ступеней, установка новой детской площадки.

По данным городской мэрии, работы идут по графику. Завершить благоустройство планируют к 15 августа.

Напомним, на работы потратят 34,3 миллиона рублей. Ранее появилась концепция благоустройства парка Морской славы в Рязани