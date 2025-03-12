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На благоустройство парка Морской славы в Рязани потратят 34,3 миллиона рублей
В парке озеленят территорию, обновят и обустроят тротуары и лестницы, установят видеонаблюдение и обустроят входную группу и детскую площадку.

На благоустройство парка Морской славы в Рязани потратят 34 миллиона 376 тысяч 159 рублей. Три тендера на три этапа работ опубликовали на сайте госзакупок.

В парке озеленят территорию, обновят и обустроят тротуары и лестницы, установят видеонаблюдение и обустроят входную группу и детскую площадку.

Согласно документам, в парке появится 16 скамей со спинками, две скамьи без спинок, 52 урны, 32 скамьи-дивана, фонарные опоры, ландшафтные светильники. Для детской площадки закупят качели-гнездо, игровые комплексы с морской тематикой, доску для рисования, двойные качели, качалку-балансир и песочницу.

Срок выполнения работ — до 15 августа 2025 года с момента заключения контракта.

Ранее появилась концепция благоустройства парка Морской славы в Рязани.