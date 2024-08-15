Появилась концепция благоустройства парка Морской славы в Рязани

Отмечается, что на общественном обсуждении внесли следующие предложения: отремонтировать асфальт на центральной аллее, установить подсветку, новые скамейки и урны, столы для настольного тенниса, клумбы, детскую и спортивную площадки, площадку для выгула собак.

Появилась концепция благоустройства парка Морской славы в Рязани. Об этом сообщает Главархитектура Рязанской области.

Отмечается, что на общественном обсуждении внесли следующие предложения: отремонтировать асфальт на центральной аллее, установить подсветку, новые скамейки и урны, столы для настольного тенниса, клумбы, детскую и спортивную площадки, площадку для выгула собак.

Кроме того, обустроить входы со стороны окружной дороги и подводной лодки, восстановить ступени у якоря, оборудовать новую смотровую площадку и отремонтировать существующие.

Напомним, парк Морской славы победил в голосовании пространств для благоустройства в 2025 году.