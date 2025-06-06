Подрядчиком для строительства новой школы в Рязани станет компания из Сибири

Управление капитального строительства администрации города заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ для строительства школы около ЖК «Космос» в Дашково-Песочне. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок. Контракт заключили с новосибирской компанией ООО «АМТ-ГРУПП». Общая стоимость работ — 2,1 миллиарда рублей. Ранее подрядчик строил школы в Перми, Улан-Удэ, Кемерово. Также среди работ компании — планетарии, театральный кластер, музей, акватеррариум.