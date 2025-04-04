Обвиняемый в двойном убийстве на рязанском заводе заявил, что выстрелил случайно

Прокурор просил продлить срок содержания на период судебных заседаний. Потерпевшим по делу является брат Шарапова, он с позицией прокурора согласился. 67-летний обвиняемый присутствовал на заседании по ВКС. Он и его защита против продления СИЗО не возражали. «Ваше право», — отметил на это судья.

Рязанцу Михаилу Шарапову, обвиняемому в двойном убийстве на заводе «Рязаньмонтажзаготовка», продлили содержание в СИЗО на шесть месяцев. Об этом 4 апреля сообщила журналист РЗН. инфо из Областного суда.

Прокурор просил продлить срок содержания на период судебных заседаний. Потерпевшим по делу является брат Шарапова, он с позицией прокурора согласился. 67-летний обвиняемый присутствовал на заседании по ВКС. Он и его защита против продления СИЗО не возражали.

«Ваше право», — отметил на это судья.

В перерыве подсудимый попросил подойти к камере брата. Там он попытался рассказать свою версию событий. С его слов, погибший в больнице племянник Николай увидел его в коридоре помещений завода с оружием, когда тот «выходил к железной лестнице» [прим. ред. уже после смертельного выстрела в бухгалтера].

«Я не стрелял в него. Он меня спросил: „Миш, ты чего офигел, с ружьем ходишь?“. Коля дернул за свол, тянул ружье на себя, и я непроизвольно нажал на курок. Башка не соображала уже», — рассказал Шарапов.

На это потерпевший, заметил, что подсудимый полтора часа ехал в Рязань с оружием и подготовился к ссоре, а теперь пытается оправдаться.

«Ты обиделся на племянника, что он с тобой судился, вот и все», — сказал потерпевший.

Далее последовал спор об убыточности «Рязаньмонтажзаготовки». Подсудимый настаивал, что завод «хорошо работает, все нормально там», потерпевший был с ним не согласен.

Шарапову за преступление грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, летом 2024 года Михаил Шарапов расстрелял из охотничьего ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер погибла на месте, гендиректор предприятия скончался в больнице позднее.

На первом заседании по выбору меры пресечения Шарапов и его защитник не были против содержания в СИЗО. Тогда же стало известно, что в день, когда произошла стрельба, участники договорились встретиться по рабочему вопросу. Родственники Михаила Шарапова рассказали журналистам, что подсудимый сам попросил вызвать очевидцев полицию после трагедии.

Кроме того, родственница обвиняемого настаивала, что потерпевшие хотели забрать все акции подсудимого, «подмять под себя» весь завод.

Потерпевшие, как утверждала родственница Шарапова, могли «пойти на все». Она считала, что они начали заниматься колдовством, делать «подклады» под машины, около дома подсудимого.

Подробнее о деле — в сюжете.