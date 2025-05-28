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Со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе

Со страницы ВООПИиК в соцсети «ВКонтакте» начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе. Об этом 27 мая сообщает 7info.

По данным СМИ, сведения сомнительного характера касались областного правительства, администрации компании «Зеленый сад» и жилого комплекса «Окская стрелка».

Посты публиковались с 20 июня по 19 ноября 2023 года. Вот некоторые заголовки: «Застройки не будет. Народ возмущен планируемой высотной застройкой …», «Администрация Рязани отказала застройщику в выдаче разрешения на строительства на месте шпалозавода в мкр. Борки, г. Рязани», «Член Общественной палаты г. Рязани сообщил суду о возможном приготовлении особо тяжкого преступления ЭКОЦИД». На момент публикации новости эти и другие подобные сообщения удалены.

Напомним, что ГК «Зеленый сад» направила в Арбитражный суд Рязанской области иски о защите деловой репутации к РРО ВОО «ВООПИиК».