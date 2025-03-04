Мэр Рязани рассказал о строительстве четырех школ в городе

Он отметил, что запланированные сроки строительства школ и детских садов в Рязани сдвигать не планируют.

Мэр Рязани рассказал о строительстве четырех школ в городе. Об этом он сообщил на заседании правительства во вторник, 4 марта.

Он отметил, что запланированные сроки строительства школ и детских садов в Рязани сдвигать не планируют.

Артемов напомнил, что в 2025 году начнется строительство школы № 28 на 1100 мест в Мервине и школы на 1650 мест микрорайоне ДПР-7. Строительство школ планируют закончить в 2027 году.

Также мэр Рязани подчеркнул, что в 2025 году закончится строительство школ в Семчине и Олимпийском городке. Также в 2025 году планируется завершить возведение нового детского сада в «Метропарке». Отмечается, что в данный момент строители завершили нулевой цикл и приступили к первому этажу.

Помимо этого, в 2025 году начнется проектирование двух школ. Они появятся на Михайловском шоссе и на улице Ленина. Это сделано для капитального ремонта и перевода школы № 6″.