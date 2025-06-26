Суд вынес приговор рязанцу, по вине которого в ДТП погиб пятилетний ребенок

Никулина приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в размере полутора миллионов рублей. Также Никулина лишили права управления транспортным средством на 2,5 года. Рязанца судили по части 4 статьи 264 УК РФ, которая подразумевает нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Константину Никулину, по вине которого в аварии погиб пятилетний мальчик, вынесли приговор в среду, 25 июня. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Никулина приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в размере полутора миллионов рублей. Также Никулина лишили права управления транспортным средством на 2,5 года.

Рязанца судили по части 4 статьи 264 УК РФ, которая подразумевает нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, суд над Константином Никулиным начался в январе 2025 года. ДТП произошло в сентябре 2024 года на Московском. Пьяный мужчина за рулем «Mazda CX-5», превышая установленный скоростной режим, двигался в районе ТЦ «Барс», где образовался затор автомобилей. Водитель въехал в машину Лада «Калина».

В результате аварии пострадали три человека, среди которых был пятилетний мальчик. Позже ребенок скончался в больнице.