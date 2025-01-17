Суд продлил содержание в СИЗО рязанцу, устроившего ДТП, в котором умер ребенок

После совещания суд продлил меру пресечения подсудимому в СИЗО до 28 июня 2025 года, на шесть месяцев.

В Железнодорожном районном суде начались заседания по делу Константина Никулина, по вине которого в аварии погиб пятилетний мальчик. По данным полиции, подсудимый был пьян. В суде 17 января присутствовала журналист РЗН. Инфо.

Перед началом суда родственница подсудимого сказала, что журналисту РЗН. Инфо на заседании присутствовать нельзя, несмотря на официальную аккредитацию и разрешение судьи. Представитель Никулина ее успокоила: «Пусть сидит».

Когда корреспондент подошла к родителям ребенка, мать погибшего мальчика заплакала и от комментария отказалась.

В начале заседания адвокат Константина Никулина попросила более мягкую меру пресечения — домашний арест по месту регистрации в селе Заборье. Гособвинитель не согласился. Прокурор запросил продлить содержание в СИЗО на шесть месяцев, потерпевшая сторона поддержала прокуратуру.

После совещания суд продлил меру пресечения подсудимому в СИЗО до 28 июня 2025 года, на шесть месяцев.

Из-за того, что Никулин узнал о дате начала слушания 16 января, то есть за день до суда, заседание отложили и переназначили на 11 февраля.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2024 года. По данным ГАИ, Константин Никулин был пьян. Мужчина за рулем «Mazda CX-5», превышая установленный скоростной режим, врезался автомобиль Лада «Калина». На заднем сидении был пятилетний мальчик.

Позднее ребенок скончался в больнице от полученных травм. Помимо него пострадали еще два человека.

Обвинение Никулину предъявили по статье 264 части 4 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека) в конце декабря 2024 года.