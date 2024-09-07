Пострадавший в массовом ДТП на Московском шоссе пятилетний мальчик скончался

Авария произошла в пятницу, 6 сентября. Столкнулись три автомобиля.

Пострадавший в массовом ДТП на Московском шоссе пятилетний мальчик скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» в субботу, 7 сентября.

Авария произошла в пятницу, 6 сентября. Столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, среди них пятилетний мальчик, который позже скончался в больнице. По данным ГАИ, виновником ДТП стал пьяный водитель.