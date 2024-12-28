Водителю, по вине которого погиб пятилетний рязанец, вынесли обвинение

Трагедия произошла в начале сентября 2024 года.

Водителю, по вине которого погиб пятилетний рязанец, вынесли обвинение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в начале сентября 2024 года. Пьяный мужчина за рулем «Mazda CX-5», превышая установленный скоростной режим, двигался в районе ТЦ «Барс», где образовался затор автомобилей. Мужчина въехал в автомобиль Лада «Калина», на заднем сиденье которого ехал пятилетний мальчик.

Мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани для рассмотрения по существу.