Власти повторно одобрили строительство предприятия в Песочне

Комиссия по землепользованию и застройке повторно одобрила строительство предприятия по сборке лэд-экранов ООО «Системы» в Песочне. На обоих публичных слушаниях, прошедших 13 января и 18 июня, рязанцы возмущались инициативе, ссылаясь на и без того имеющиеся проблемы с экологией в районе. На территории вдоль ручья Быстрец, между ТЦ «Клевер» и магазином стройматериалов «Апельсин», планируют возвести четыре объекта: офис, проектное бюро, два производственных корпуса, а также склад материалов и готовой продукции. В протоколе публичных слушаний, опубликованных в газете «Рязанские ведомости», зарегистрировано 33 предложения и замечания. Большая часть из них положительные. Рязанцы подавали предложения в письменной форме: «размещение предприятия улучшит жизнь района», «строительство улучшит условия жизни, даст возможность работы неподалеку от дома», «благоприятно скажется на облике города». В устной форме выступил, например, депутат рязоблдумы Григорий Парсентьев, напомнив, что власти города обещали создать на территории сквер, но планам было не суждено сбыться. Другие участники говорили об ухудшении экологии в районе. В протоколе указано, что предложения представителя «Дышим чистым» Александра Суфрановича по благоустройству территории передали разработчику. Так, Суфранович предложил организовать на участке зеленую зону с широкой береговой линией. В итоге, комиссия по землепользованию рекомендовала главе администрации Рязани принять решение о направлении в рязгордуму проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки для этого участка.

Комиссия по землепользованию и застройке повторно одобрила строительство предприятия по сборке лэд-экранов ООО «Системы» в Песочне. На обоих публичных слушаниях, прошедших 13 января и 18 июня, рязанцы возмущались инициативе, ссылаясь на и без того имеющиеся проблемы с экологией в районе.

На территории вдоль ручья Быстрец, между ТЦ «Клевер» и магазином стройматериалов «Апельсин», планируют возвести четыре объекта: офис, проектное бюро, два производственных корпуса, а также склад материалов и готовой продукции.

В протоколе публичных слушаний, опубликованных в газете «Рязанские ведомости», зарегистрировано 33 предложения и замечания. Большая часть из них положительные. Рязанцы подавали предложения в письменной форме: «размещение предприятия улучшит жизнь района», «строительство улучшит условия жизни, даст возможность работы неподалеку от дома», «благоприятно скажется на облике города».

В устной форме выступил, например, депутат рязоблдумы Григорий Парсентьев, напомнив, что власти города обещали создать на территории сквер, но планам было не суждено сбыться. Другие участники говорили об ухудшении экологии в районе.

В протоколе указано, что предложения представителя «Дышим чистым» Александра Суфрановича по благоустройству территории передали разработчику. Так, Суфранович предложил организовать на участке зеленую зону с широкой береговой линией.

В итоге, комиссия по землепользованию рекомендовала главе администрации Рязани принять решение о направлении в рязгордуму проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки для этого участка.

Напомним, после первых публичных слушаний, несмотря на возмущения рязанцев и общественников, больше гектара зеленой зоны в Дашково-Песочне отдали предприятию по сборке лэд-экранов ООО «Системы».