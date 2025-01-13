Рязанцы недовольны планам мэрии отдать гектар зеленой зоны в Песочне предприятию

Рязанцы возмутились планам мэрии отдать больше гектара зеленой зоны в Дашково-Песочне для предприятия по сборке лэд-экранов ООО «Системы». На публичных слушаниях в понедельник, 13 января, побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Рязанцы возмутились планам мэрии отдать больше гектара зеленой зоны в Дашково-Песочне для предприятия по сборке лэд-экранов ООО «Системы». На публичных слушаниях в понедельник, 13 января, побывала корреспондент РЗН. инфо.

Речь шла о проекте изменений в Генплан города, который предполагает перевод более 10 тысяч квадратных метров территории на проезде Яблочкова из зоны городских парков, скверов, бульваров и многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Участок расположен за магазином «Апельсин», рядом протекает ручей Быстрец.

Учредитель ООО «Системы» Андрей Мусинов рассказал, что на территории планируют построить предприятие по сборке лэд-экранов.

«Наше производство абсолютно тихое, выбросов никаких нет, кроме, конечно, естественных стоков: к нам на работу будут ходить люди, они будут ходить в туалет, мыть руки», — отметил докладчик.

По его словам, всего в «Системах» работает 250 сотрудников, 100 из них — офисные работники.

Кроме того, он отметил, что у компании «очень активная экологическая позиция», Мусинов сотрудничает с «Экологическим Рязанским Альянсом».

Предприятию выгоден именно этот участок: из всех предложенных городом, этот находится в самом удобном расположении для работников, которые в основном живут в Песочне.

«Я понимаю беспокойства людей, но это тоже самое, что на территории построили бы магазин „Перекресток“», — заключил учредитель.

Депутат рязгордумы от партии КПРФ Лилия Кривцова задала «экономический вопрос» докладчику. Выяснилось, что у «Систем» есть производство в Дядькове. Помещение, по словам Андрея Мусинова, снимают. Там занимаются сваркой и покраской.

«По логике через некоторое время сварка и покраска перенесется в Песочню — это будет вам удобней, экономически выгодней», — сделала вывод Кривцова.

Главный архитектор Рязани Алексей Крутов попросил присутствующих не строить планы на будущее. По его словам, речь о покраске и сварке на участке не шла.

Более того, как рассказал Крутов, территорию уже использовали ранее, в том числе предприятия.

«Земля уже давно не рекреационная, это не лес», — сказал архитектор.

Депутат рязоблдумы от Справедливой России Григорий Парсентьев ответил Крутову, что это как раз и проблема: администрация игнорирует факт, что там должна быть рекреационная зеленая зона, но благоустройства не было.

От других рязанцев поступили вопросы о равносильной замене участков, то есть о предоставлении городу другой зеленой зоны. Представитель администрации ответила, что участок зеленой зоны добавят городу в Недостоеве. С чем Кривцова поспорила. По ее мнению, если создавать рекреационный участок, то надо делать его неподалеку.

Ее поддержал лидер рязанской эко-организации «Дышим чистым» Александр Суфранович. Он выразил опасение, что проект несет в себе в первую очередь сокращение зеленой рекреационной зоны, а не экономическую прибыль городу.

По его словам, сейчас деревья не справляются с эпидемиологической обстановкой в Рязани — это подтверждают исследования.

«Вопросы у нас не к заявителю, а к администрации. Видим риски, как общественная организация. Будет меняться микроклимат. Не дана оценка науки, нет прогнозов, не присутствуют эксперты», — отметил Александр Суфранович.

Депутат рязоблдумы Парсентьев продолжил: «Предприятие нужно, но, что, других участков нет? Около „Зельгроса“, например, я смотрел муниципальные участки. Градостроительная политика у нас привела к тому, что жилая застройка ведется в зоне предприятий. Давайте повернемся к людям лицом», — призвал депутат.

Результаты публичных слушаний опубликуют в газете «Рязанские ведомости».