Жители Песочни вновь высказались против предприятия в зеленой зоне

Участок, где планируется построить предприятие, имеет площадь более одного гектара и располагается на проезде Яблочкова вдоль ручья Быстрец между ТЦ «Клевер» и магазином стройматериалов «Апельсин».

Жители Дашково-Песочни вновь высказались против строительства предприятия по сборке лэд-экранов ООО «Системы» в зеленой зоне микрорайона. Рязанцы озвучили свою позицию в среду, 18 июня, на публичных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки.

Участок, где планируется построить предприятие, имеет площадь более одного гектара и располагается на проезде Яблочкова вдоль ручья Быстрец между ТЦ «Клевер» и магазином стройматериалов «Апельсин».

Напомним, согласно представленному проекту, на территории возведут четыре объекта: офис и проектное бюро, два производственных корпуса, склад материалов и готовой продукции.

Рязанцы в ходе слушаний отметили, что в микрорайоне практически отсутствует озеленение, нет парков, мало зеленых скверов. По их словам, жители ежедневно сталкиваются с загрязнением воздуха от существующих предприятий, которые наносят непоправимый вред здоровью. Один из рязанцев пригласил представителей горадминистрации «в гости в пятницу вечером», чтобы оценить существующую в микрорайоне экологическую обстановку.

«Рязань — в числе лидеров в России по онкологическим заболеваниям. Ежегодно отмечается высокий уровень смертности населения от сердечно-сосудистых, бронхолегочных онкологических заболеваний. Резко вырос уровень злокачественных заболеваний», — заявила жительница дома по улице Тимуровцев.

Также участники общественных слушаний напомнили, что сложившаяся ситуация является примером нарушения прав человека на благоприятную окружающую среду. Кроме того, рязанцы задались вопросом, кто будет контролировать чистоту ручья и чья это ответственность, если предприятие все-таки построят.

Депутат рязоблдумы Григорий Парсентьев сообщил, что экс-мэр Рязани Елена Сорокина обещала обустроить сквер на данном участке в пойме ручья Быстрец, но спустя несколько лет планы так и не были реализованы.

Местные жители и активисты потребовали не изменять указанную зону городских парков на промышленную, а посоветовали найти другой, более подходящий для предприятия участок.

Результаты публичных слушаний опубликуют в газете «Рязанские ведомости».

Напомним, на предыдущих слушаниях по изменению генплана горожане также выступили против проекта, однако власти одобрили