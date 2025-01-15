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Несмотря на возмущения общественников, зеленую зону в Рязани отдали предприятию
Речь идет о гектаре земли, отданной под зону городских парков, скверов, бульваров, на проезде Яблочкова за магазином «Апельсин».

Несмотря на возмущения рязанцев и общественников, больше гектара зеленой зоны в Дашково-Песочне отдали предприятию по сборке лэд-экранов ООО «Системы». Соответствующие результаты публичных слушаний опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о гектаре земли, отданной под зону городских парков, скверов, бульваров, на проезде Яблочкова за магазином «Апельсин». В заключении рекомендовали перевести участок с зоны городских парков, скверов, бульваров на зону предприятий четвертого и пятого класса.

Напомним, учредитель ООО «Системы» Андрей Мусинов на публичных слушаниях рассказывал, что на территории планируют построить предприятие по сборке китайских лэд-экранов.

«Наше производство абсолютно тихое, выбросов никаких нет, кроме, конечно, естественных стоков: к нам на работу будут ходить люди, они будут ходить в туалет, мыть руки», — отмечал докладчик.

При этом общественники из эко-организации «Дышим чистым» и депутаты рязанской городской и областной дум выступили против строительства предприятия на участке. Они отмечали, что этому решению не дана оценка экспертов, опасались, что в Песочне становится все меньше зеленых зон, и изменения розы ветров.