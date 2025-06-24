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Инспекция по охране ОКН через суд потребовала реконструкции здания «Рязаньвеста»
Согласно документам, рязанская инспекция по охране объектов культурного наследия через суд потребовала от ООО «Рязаньвест» и АО «Росразмещение» — московская компания по аренде и управлению недвижимым имуществом — разработать и профинансировать работы по сохранению здания конца XVIII века на площади Соборной, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. К разбирательству привлекли ряд третьих лиц и потребовал представить дополнительные доказательства для объективного рассмотрения дела.

Рязанская инспекция по охране объектов культурного наследия через суд потребовала реконструкции здания «Рязаньвеста» на площади Соборной дом № 21. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документам, рязанская инспекция по охране объектов культурного наследия через суд потребовала от ООО «Рязаньвест» и АО «Росразмещение» — московская компания по аренде и управлению недвижимым имуществом — разработать и профинансировать работы по сохранению здания конца XVIII века на площади Соборной, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. К разбирательству привлекли ряд третьих лиц и потребовал представить дополнительные доказательства для объективного рассмотрения дела.

Предварительное заседание назначено на 12 августа 2025 года.

Ранее с «Рязаньвест» судилась с ФНС.

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным ООО «Рязаньвест» из-за долга по уплате обязательных платежей на сумму 18 миллионов 596 тысяч рублей. Суд отказался признавать банкротом «Рязаньвест».

Позднее четырехэтажное здание обувной фабрики площадью 6 173, 4 кв. м, было арестовано. После этого компания оплатила долг.