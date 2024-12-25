«Рязаньвест» выплатил налоговой более 20 млн рублей

Компания задолжала налоговой 24 млн рублей.

«Рязаньвест» выплатил налоговой более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

По данным приставов, одна из старейших фабрик города по производству обуви уклонялась от налоговых платежей. В результате компания задолжала налоговой 24 млн рублей.

Четырехэтажное здание обувной фабрики площадью 6 173, 4 кв. м, было арестовано. После этого компания оплатила долг.

Ранее суд отказался признавать компанию банкротом.