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Суд отказался признавать банкротом «Рязаньвест»
В определении суда сказано, что процедура банкротства запускается при наличии основного долга свыше двух миллионов. Поэтому в иске налоговой отказано, производство прекращено. Определение можно обжаловать.

Суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Рязаньвест». Соответствующую информацию разместили в картотеке арбитражных дел.

В документе указано, что «Рязаньвест» частично погасил долг. К моменту заседания он был 6,7 миллиона, при этом основной долг — миллион рублей, остальное пени и штрафы.

В определении суда сказано, что процедура банкротства запускается при наличии основного долга свыше двух миллионов. Поэтому в иске налоговой отказано, производство прекращено. Определение можно обжаловать.

Напомним, в феврале 2023 года федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным ООО «Рязаньвест» из-за долга по уплате обязательных платежей на сумму 18 596 тысяч рублей.

В 2020 году во время режима самоизоляции предприятие несколько месяцев не платило зарплату сотрудникам.