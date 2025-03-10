В рязанской филармонии модернизировали акустическое оборудование
Новое оборудование сделает звук объемнее, исправит акустические «недочеты» зала.
В рязанской филармонии модернизировали акустическое оборудование. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Рохлина, директор филармонии Елена Шаповская и представители компании-подрядчика.
Новое оборудование сделает звук объемнее, исправит акустические «недочеты» зала. Куплены адаптивные колонки, которые позволяют равномерно распределить звук.
По словам Шаповской, установка нового акустического оборудования стала одним из этапов технического переоснащения филармонии.