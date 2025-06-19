Стало известно, какими беспилотниками ВСУ пытались атаковать Рязанскую область

По данным Shot, в ночь на 19 июня ВСУ попытались атаковать регионы РФ беспилотниками типа «Чаклун-В» — дронами-камикадзе, похожими на «Лютый"Отмечается, что БПЛА запускались из Черкасской области. Они были снаряжены боевой частью в виде пластита массой около 5 кг. Напомним, всего за прошедшую ночь над регионами России был сбит 81 беспилотник. Над Рязанской областью сбили два БПЛА. В регионе сохраняется угроза атаки.

Стало известно, какими беспилотниками ВСУ пытались атаковать Рязанскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в ночь на 19 июня ВСУ попытались атаковать регионы РФ беспилотниками типа «Чаклун-В» — дронами-камикадзе, похожими на «Лютый»

Отмечается, что БПЛА запускались из Черкасской области. Они были снаряжены боевой частью в виде пластита массой около 5 кг.

Напомним, всего за прошедшую ночь над регионами России был сбит 81 беспилотник. Над Рязанской областью сбили два БПЛА. В регионе сохраняется угроза атаки.