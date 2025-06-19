РСЧС: в Рязанской области сохраняется угроза БПЛА

Угрозу атаки БПЛА в регионе объявили 19 июня в 03:20. В 07:19 жителей Рязани и области предупредили о том, что опасность сохраняется. Ранее стало известно, что ночью над Рязанской областью уничтожили БПЛА.