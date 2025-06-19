Над Рязанской областью сбили БПЛА

В ночь на 19 июня над Рязанской областью сбили два беспилотника. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и ущерба нет. Отмечается, что всего силы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над российскими регионами.

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 19 июня над Рязанской областью сбили два беспилотника. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и ущерба нет.

Отмечается, что всего силы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над российскими регионами.