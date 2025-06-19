На ремонт здания рязанского правительства объявили очередной тендер на 43 млн

Ремонт запланировали в помещениях подвала, первого и второго этажей. В локально-сметных расчетах предусмотрены следующие виды работ: расчистка поверхностей от старых красок, загрязнений, разборка паркетных и дощатых полов, снятие обоев, установка натяжных потолков, устройство внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления, обеззараживание новой штукатурки специальными водоотталкивающими составами.

Для ремонта здания правительства Рязанской области объявили очередной тендер. Стоимость работ на сайте госзакупок — 43 миллиона 366 тысяч 130 рублей.

Ремонт запланировали в помещениях подвала, первого и второго этажей.

В локально-сметных расчетах предусмотрены следующие виды работ: расчистка поверхностей от старых красок, загрязнений, разборка паркетных и дощатых полов, снятие обоев, установка натяжных потолков, устройство внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления, обеззараживание новой штукатурки специальными водоотталкивающими составами.

Подрядчик вручную отполирует мраморные поверхности, стены покроет стеклообоями, некоторые потолки — обоями, предусмотрены также натяжные потолки. В работах указана облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов, укладка покрытий из линолеума, монтаж деревянных плинтусов, установка жалюзийных решеток для радиаторов, установка светильников — люстр и подвесов с разным количеством ламп, а также бра марки Lumion Madonna. В помещениях установят извещатели о пожарах.

Установят раковины и унитазы, столы, шкафы под мойки, холодильники. Также в туалетных комнатах уложат полированную керамогранитную плитку.

Работы по ремонту и сохранению помещений объекта культурного наследия регионального значения, «Здание банка С. Живаго», 1913-1917 гг. «продлятся до 31 января 2026 года.

Напомним, ремонт здания правительства длится с весны 2023 года. В мае на эти нужды выделяли 5,5 миллионов рублей. Летом 2023 года выделили 30 миллионов рублей на ремонт помещений.

В 2024 году очередной тендер на работы по ремонту стоил 38,6 миллионов.

Вместе с этим тендером стоимость ремонта правительственного здания обошлась региону в 117 миллионов 220 тысяч 694 рубля.