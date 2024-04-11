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В здании правительства Рязанской области установят десять душевых кабин
Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Здание правительства Рязанской области на улице Ленина № 30 отремонтируют за 38 миллионов 617 тысяч 772 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, полы, потолки и стены разберут и заменят на новые. Также собираются установить новые раковины, полотенцосушители, десять душевых кабин. Планируется демонтаж и замена радиаторов, трубопроводных и сантехнических труб.

Предусмотрели и замену вешалок, подстаканников, поручней. Обновят розетки, светильники и люстры. Подоконники и стекла в окнах также будут обновлены.

Ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения «Здание банка С. Живаго» закончат до 31 декабря 2024 года.

Напомним, в июне 2023 правительство Рязанской области выделило 30 миллионов рублей на ремонт своих помещений.

В мае на эти же нужды выделяли 5,5 миллионов рублей.

Всего на ремонт помещений правительства потратят 73 миллиона 881 тысячу 767 рублей.