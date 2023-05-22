В правительстве Рязанской области отремонтируют помещения за 5,5 миллионов рублей

На сайте госзакупок опубликован тендер на внутренний ремонт здания рязанского правительства за 5,5 миллионов рублей.

Транспортно-хозяйственный комплекс правительства выделил 5 млн 527 тысяч 203 рубля из областного бюджета. Здание, расположенное на улице Ленина № 30, относится к культурному наследию регионального значения «Здание банка Живаго», 1913-1917 годов. Подрядчик проведет общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы. Кроме того, планируют отремонтировать внутреннюю канализацию, отопление, заменить окна, двери, розетки и светильники, а также провести косметический ремонт.

Ремонт планируют выполнить за месяц с момента получения разрешения на работы после разработки документации.