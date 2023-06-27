Правительство Рязанской области выделило еще 30 миллионов рублей на ремонт своих помещений

Региональное правительство выделило еще 30 миллионов рублей на ремонт своих помещений. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление делами правительства Рязанской области выделило 29 млн 736 тысяч 792 рубля. Здание, расположенное на улице Ленина № 30, относится к культурному наследию регионального значения «Здание банка Живаго», 1913-1917 годов. Подрядчик проведет косметический ремонт, сделает откосы, установит двери и заменит подоконники. Кроме того, заменит электрообуродование и освещение, кабельные системы, пожарную сигнализацию, отопление, вентиляцию, кондиционирование, душевые кабины, раковины, унитазы, зеркала и сантехнические трубы.

По плану ремонт проведут на втором этаже в коридоре, секретарской, конференц-зале, приемной, тамбуре, кабинете, комнате отдыха, гардеробной и санузле.

Работы планируют выполнить за 65 дней с момента получения разрешения, выданного госинспекцией по ОКН Рязанской области.

Напомним, в мае правительство уже выделяло 5,5 миллионов рублей на ремонт помещений.