А что в кино? «Школа мистера Пингвина», «Материалистка» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Школа мистера Пингвина» — семейная драма совместного производства Испании, США и Великобритании. Учитель находит на пляже пингвина, спасает его — и получает необычного помощника в школе. Пернатый друг помогает школьникам поверить в себя и улучшить оценки, а весь город узнает об их уроках доброты. В главной роли — Стив Куган.

«Материалистка» — комедийная мелодрама производства США и Финляндии. Брачный агент Люси отлично подбирает пары другим, но в личной жизни держится особняком. Все меняется, когда между миллионером Гарри и вернувшимся бывшим Джоном ей предстоит сделать выбор — не по расчету, а по сердцу. В главных ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль

«Лига теней» — драматический боевик из США. Бывшие наемники Кира и Дэвид скрываются от своей же организации, нарушив запрет на любовь. На защиту семьи встает весь их боевой опыт, ведь теперь им противостоит элита мировых убийц. В главных ролях: Омар Си и Керри Вашингтон.

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