Материалистка

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.