Материалистка

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.
- Режиссёр
- Селин Сон
- Актёры
- Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Недра Мари Тейлор, Марин Айрленд, Линдси Брод, Луиза Джейкобсон, Даша Некрасова, Зои Уинтерс, Сойер Спилберг, Сицка Роуз, Элисон Бартлетт, Хэлли Файффер
- Премьера
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2025-06-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Романтика