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Материалистка

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

Режиссёр
Селин Сон
Актёры
Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Недра Мари Тейлор, Марин Айрленд, Линдси Брод, Луиза Джейкобсон, Даша Некрасова, Зои Уинтерс, Сойер Спилберг, Сицка Роуз, Элисон Бартлетт, Хэлли Файффер
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Романтика

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