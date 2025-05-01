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Школа мистера Пингвина
Кино

Школа мистера Пингвина

Англичанин устраивается в аргентинскую школу учителем английского языка. Он разочарован, но жизнь меняется после того, как Том находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.

Режиссёр
Питер Каттанео
Актёры
Стив Куган, Бьерн Густафссон, Давид Эрреро, Джонатан Прайс, Аймар Миранда, Никанор Фернандес, Уго Фуэртес, Хоакин Лопес, Мигель Алехандро Серрано, Рамиро Блас, Томас Поцци
Продолж.
110 мин.
Возраст
16+
Жанры
Драма

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