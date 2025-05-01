Школа мистера Пингвина

Англичанин устраивается в аргентинскую школу учителем английского языка. Он разочарован, но жизнь меняется после того, как Том находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.