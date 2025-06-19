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Лига теней

Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил — они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.

Режиссёр
Джо Карнахан
Актёры
Марк Стронг, Керри Вашингтон, Омар Си, Давайн Джой Рэндолф, Эд Куинн, Метод Мэн, Наталия Рейс, Йосон Ан, Сала Бейкер, Марвин Джонс III, Дженел Стивенс, Маршалл Кук, Джалил Камара, Барбара Саба
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

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