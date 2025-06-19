Лига теней

Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил — они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.
- Режиссёр
- Джо Карнахан
- Актёры
- Марк Стронг, Керри Вашингтон, Омар Си, Давайн Джой Рэндолф, Эд Куинн, Метод Мэн, Наталия Рейс, Йосон Ан, Сала Бейкер, Марвин Джонс III, Дженел Стивенс, Маршалл Кук, Джалил Камара, Барбара Саба
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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2025-06-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма