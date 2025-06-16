В Рязани обследуют реку Лыбедь, чтобы поднять ее на поверхность

«Мне вот говорят, что Лыбедь нельзя поднять на поверхность в городе, потому что в нее сделали незаконные стоки и все это будет пахнуть. Но в моем представлении о мире, это не повод Лыбедь оставить под землей, это повод разобраться с незаконными стоками, перекрыть их, заварить все. Делать сток в реку, пусть и подземную — хамство высшей категории», — поделился губернатор. Малков дал поручение зампреду регионального правительства по ЖКХ Рустаму Халикову совместно с мэром Виталием Артемовым обследовать стоки, чтобы понять, как поднять реку на поверхность. Обследование произведут с помощью робота.

Подземную реку Лыбедь обследуют, чтобы найти незаконные стоки и в дальнейшем частично поднять ее на поверхность. Соответствующее поручение дал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регправительства.

«Мне вот говорят, что Лыбедь нельзя поднять на поверхность в городе, потому что в нее сделали незаконные стоки и все это будет пахнуть. Но в моем представлении о мире, это не повод Лыбедь оставить под землей, это повод разобраться с незаконными стоками, перекрыть их, заварить все. Делать сток в реку, пусть и подземную — хамство высшей категории», — поделился губернатор.

Малков дал поручение зампреду регионального правительства по ЖКХ Рустаму Халикову совместно с мэром Виталием Артемовым обследовать стоки, чтобы понять, как поднять реку на поверхность. Обследование произведут с помощью робота.

Павел Маков также давал поручение минприроды разобраться с вопросом загрязнения ручья Песоченка. После выездного обследования специалистов министерства, управлению мэрии вынесли предостережение. Позже нашли автомобиль, который сливал отходы через ливневые стоки.

«Надо найти нарушителя. Надо заставить все убрать. И ответственность по полной программе», — поручил Малков.

Напомним, реку планировали поднять на поверхность на участках, которые будут проходить по пешеходному проспекту от Кремля до ЦПКиО.