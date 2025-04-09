В Рязани могут частично поднять реку Лыбедь

По данным Telegram-канала «Рязинформбюро», Малков рассказал, что русло Лыбеди под землей уже изучили специалисты. «Вместе с городом разработали подходы, по которым будем двигаться в ближайшие годы. В первую очередь, это пешеходный маршрут. Под него собираются земли, здания, разрабатываются проекты, отдельные участки уже реализуются. При этом нужно еще смотреть, что с коммуникациями внизу, чтобы участок потом не ушел под землю. Изучили русло Лыбеди под землей — там надо заниматься ремонтом. На улице Лево-Лыбедской надо полностью менять магистральные коммуникации, работы уже запланированы на этот год», — заключил он.

В Рязани могут частично поднять реку Лыбедь. Об этом сообщил Павел Малков.

Он отметил, реку планируют поднять на поверхность на участках, которые будут проходить по пешеходному проспекту от Кремля до ЦПКиО.

«Задача — создать пешеходный проспект от Кремля до ЦПКиО. Изучаем возможность частично поднять реку Лыбедь на поверхность на тех участках маршрута, которые предстоит обновить», — заявил губернатор.

По данным Telegram-канала «Рязинформбюро», Малков рассказал, что русло Лыбеди под землей уже изучили специалисты.

«Вместе с городом разработали подходы, по которым будем двигаться в ближайшие годы. В первую очередь, это пешеходный маршрут. Под него собираются земли, здания, разрабатываются проекты, отдельные участки уже реализуются. При этом нужно еще смотреть, что с коммуникациями внизу, чтобы участок потом не ушел под землю. Изучили русло Лыбеди под землей — там надо заниматься ремонтом. На улице Лево-Лыбедской надо полностью менять магистральные коммуникации, работы уже запланированы на этот год», — заключил он.