В Рязани ликвидируют обломки БПЛА

«1 июня в Рязани будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — говорится в посте. Рязанцам напомнили, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Рязанцев предупредили об уничтожении обломков БПЛА. Об этом сообщила опергруппа региона в соцсетях.

«1 июня в Рязани будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — говорится в посте.

Рязанцам напомнили, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Напомним, Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже стало известно, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Кроме того, выяснилось, что их запускали из фур. Водитель задержан. Также стало известно, где могли подготавливать фуры с дронами для атаки на Рязань.